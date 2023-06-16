美國媒體4月初揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，後發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的議題，整起事件被視為近年最嚴重的美國安全漏洞。

「華爾街日報」報導，美方4月中在麻州的住家逮捕現年21歲、2019年9月入伍並專精資訊技術的空軍上等兵泰謝拉，指控他涉嫌在社媒平台Discord上一個群組向他人出示機密檔案。

「華盛頓郵報」指出，泰謝拉被捕後一直遭羈押。起訴書指控泰謝拉6項非法持有及移轉國防資訊，若遭定罪恐面臨25年刑期。當局指出泰謝拉以資訊技術專長在麻州鱈角（Cape Cod）一間軍事基地服勤，卻濫用機關授與他的極機密權限，非法把美國情報評估與其他敏感資訊貼上Discord。

泰謝拉被逮捕時被控2項犯行，但深入調查後發現他所涉犯行不只最初的2件；泰謝拉當時對2項指控均不認罪。

起訴內容當中有一項指控泰謝拉向人分享俄烏戰爭情資，包含援烏軍事裝備、如何交付及使用等；他也被控洩露美方所蒐集涉及烏軍動向的檔案。

在社媒群組與泰謝拉交流的網友於近期的訪談裡表示，泰謝拉的動機是想讓他們得知俄烏戰爭真實樣貌，並向他們透露公眾通常無法獲得的資訊。

「紐約時報」梳理9500多則泰謝拉與他人交流的聊天內容，想釐清他更多可能的作案動機並彌補起訴書內未能觸及到關於他心態想法的一些重要線索。

泰謝拉在去年3月一則對話裡寫道：「截至目前，烏克蘭已下令（當地）美國生物實驗室必須銷毀所擁有的全部危險病原體。我們截獲到的高司單位通訊得知，俄羅斯想奪取這些病原體。」

他在去年7月一則對話寫道：「ISIS（伊斯蘭國）是一個由土耳其、以色列及美國所弄出的組織。他們在中東都有敵人，需要以某種方式破壞中東穩定....怎麼做呢？當然就是扶植一個恐怖組織並資助豢養。」

儘管泰謝拉在Discord群組裡想扮一個中立的俄烏戰爭分析角色、一絲不苟想找出確切傷亡數字與戰車損失，但卻經常拿他在社媒平台Telegram上找到的親俄報導作為敘事，也一直壓低俄軍的戰損數字。

紐時認為從某種意義上看，泰謝拉似乎把自己當成內幕消息靈通人士，用意是教導線上朋友而非策劃揭露政府機密的告密者。