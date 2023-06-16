白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在印度總理莫迪（Narendra Modi）下周訪問華府前先造訪新德里

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周末即將訪問中國，但白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）卻說，華府不指望他此行獲得任何突破。蘇利文甚至直言，對美國來說，更重要的外交活動將是印度總理莫迪（Narendra Modi）下周訪問華府。

據路透16日報導，蘇利文正在東京，與日，韓和菲律賓國安顧問會面，而他在簡報中說，布林肯訪中期間，將說明美國設法管控中美間緊張的「積極外交」（vigorous diplomacy）政策。

布林肯將於6月18—19日訪問北京，而莫迪則將在6月22日訪問華府。消息人士說，他可能見到中國大陸國家主席習近平。自從美國總統拜登2021年1月入主白宮以來，布林肯將是訪問中國最高層的美國政府官員。

儘管美國和中方因一長串爭議，而對布林肯的北京行沒抱太大希望，但分析家說，他和中方外交官員會面，起碼能達成一個目標，那就是向世界證明，世界最重要的兩大國關係不會脫離正軌。

事實上，布林肯周二晚在與中國大陸外交部長秦剛通話時，對方要美國停止干涉中國內政，還有以競爭為名，損害中方主權安全發展利益，氣氛相當緊張。無論如何，布林肯此行預料將為拜登和習近平今年稍後會面鋪路，以示中美並未放棄外交對話。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目資深跨大西洋研究員馬安洲（Andrew Small）說，中美都想要向世界證明，他們正負責地管控兩國關係。