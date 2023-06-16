黑眉錦蛇原已就逮又逃脫，消防員眼明手快，1人徒手擒尾、另1人徒手抓頭。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

消防員徒手抓黑眉錦蛇，將黑眉錦蛇請進籠子。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

黑眉錦蛇是大型蛇類，最長達3公尺，該尾疑獵食闖民宅的黑眉錦蛇，長約2公尺。 （民眾提供／楊靜茹南投傳真）

大尾黑眉覓食闖民宅 左鄰右舍爭相拍攝瞬間變明星

南投縣埔里鎮明德北路婦人15日報案指稱大蛇侵門踏戶，擔心開門跟著她進門，消防員獲報到場持捕蛇夾伺候，確定是最美家蛇、無毒的黑眉錦蛇，鄰居聞訊圍觀拍攝，七嘴八舌驚呼：「哇！很大、很大，大尾、大尾。」錦蛇原已就逮，卻掙脫鑽進花圃，2名壯漢1人擒尾、1人抓頭，費時約1分鐘將2公尺錦蛇請進籠子。

黑眉錦蛇是大型蛇類，最長達3公尺，身體主要呈橄欖黃色，前段有黑色菱形斑，中段黑斑略呈十字型，後段背部有二條黃色縱紋，眼睛後方至頭部有一明顯的黑色縱帶，故有黑眉錦蛇之稱，屬日行性蛇類，以蛙、鳥類、鳥蛋和鼠類等小型哺乳類為食，被列為3級保育野生動物。

消防員指出，民宅外栽種灌木及放置花盆等營造小花圃，生態還不錯，他們推測黑眉錦蛇可能獵捕老鼠、青蛙等小動物覓食誤闖民宅，嚇壞附近居民，沒想到捕蛇行動卻引起群眾圍觀，甚至拍照、錄影。

影片中，消防員忙著抓蛇，報案婦人與鄰居圍觀並議論紛紛。「哇！很大、很大，大尾、大尾。」鄰居說，報案人回：「我就跟你說很大吧！」甚至有人質疑牠不是黑眉錦蛇，認為「這是臭青母（王錦蛇），不是錦蛇，錦蛇很漂亮」，大家拿手機爭相拍照、錄影，差點起爭執直呼：「我也想拍，我沒有看過那麼粗的蛇。」

黑眉錦蛇原已就逮，卻掙脫捕蛇夾，再度鑽進花圃企圖逃脫，捕蛇夾似乎夾不住活力十足的黑眉錦蛇，消防員眼明手快，1人徒手擒尾、另1人徒手抓頭，將黑眉錦蛇請進籠子。