隨著年齡增長，新陳代謝速度變慢，身體各部位也隨之退化，而皮膚老化是最為顯見。除了不可控因素外，飲食影響也至關重要。對此，聖宜診所美容主治醫師吳易儒指出，有5種食物會加速皮膚老化，包括糖、高脂肪食物、酒精、咖啡因及高鹽飲食等。其中，長期飲酒不只導致肝功能損害和酸鹼失衡，還會減少身體水分，從而使皮膚老化。

醫師吳易儒在臉書粉絲頁發文表示，飲食也會影響皮膚老化速度，並指出有5種食物會加劇老化速度：

1、糖：吳易儒說明，高糖飲食可能會導致血糖升高，進而促進膠原蛋白的糖基化，破壞膠原蛋白的結構，並使皮膚更容易出現皺紋和鬆弛。此外，高糖飲食還可能增加體內的自由基，進一步造成皮膚老化。

2、高脂肪食物：吳易儒指出，過量攝取高脂肪食物會增加體內的發炎反應，進而損害皮膚組織和細胞；而高脂肪飲食還可能使膠原蛋白產出降低，讓皮膚更容易出現皺紋和鬆弛。

3、酒精 ：吳易儒強調，長期飲酒不只可能導致肝功能損害和酸鹼失衡；且會減少身體水分，使皮膚變得乾燥和粗糙。

4、咖啡因 ：吳易儒說明，咖啡因會減少身體的水分，使皮膚變得乾燥和粗糙；且還可能阻礙膠原蛋白的合成，從而加速皮膚老化。

5、高鹽飲食 ：吳易儒說，高鹽飲食會導致體內水分流失，使皮膚變得乾燥和粗糙，並導致鈉離子積聚在皮膚組織中，使皮膚變得腫脹和發炎，從而加速皮膚老化。

吳易儒補充，若想要肌膚光滑水亮，建議可以攝取高纖維、低糖、低脂肪及低鈉食物，如水果、蔬菜、全穀物；或是富含健康脂肪的類型，像是堅果和魚類，都是不錯的選擇。

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