擁有百萬粉絲量的的知名YouTuber蔡阿嘎先前上傳一支影片點名日本5家雷店，引發熱議，住在日本多年的台灣YouTuber「多米多羅」為此跳出，再次實地親測被點名的5家餐廳打臉蔡阿嘎，讓他一戰成名。未料，近日另名網紅「琵琶女神」李雨禧發文控訴他性騷擾，為此，多米多羅發文駁斥，強調自己沒有伸鹹豬手，也無意趁對方借宿時揩油想發生關係。

就讀台藝大國樂系的李雨禧被網友封為琵琶女神，今凌晨突然發文，表示先前到東京找多米多羅拍片時被對方性騷擾，多米多羅不僅要求他穿性感服裝，還有意無意地進行身體接觸，更在李雨禧洗澡時要求洗鴛鴦浴，她拒絕後，多米多羅態度一天比一天差，兩人最後鬧翻，讓李雨禧不禁表示：「他不是我當初以為的正人君子，他只是個不顧我身體自主權的人。」

對此，稍早多米多羅回應，第一關於服裝的問題單純只是為了流量，而對方平時在自己頻道也會穿比較清涼的服裝，且得到彼此的同意才開始拍攝，女方來他家期間兩人分房睡，他也沒有做出任何逾矩的行為，至於所謂的鹹豬手，多米多羅說：「這個我可以很百分之兩百肯定根本就沒有，而且我也是記得她有想要跟我打打鬧鬧的來搔癢我還是怎麼樣的，那時候我也一直避開，難道我要說她在性騷擾我？」

多米多羅接著說，還有女方指控他態度變差的問題，他大方承認兩人真的因為個性不合，導致合作過程中他對她相當不耐煩，現在回想起來兩人相處的那幾天他都很痛苦，直到最後才會開始不太想理她，而李雨禧提議要多住幾天那晚，多米多羅竟開始做惡夢，隔天也主動幫女方找飯店，希望兩人不要再有牽扯，他並非要睡李雨禧才讓女方來他家住，只是兩人因為生活習慣摩擦才導致誤會，「我從頭到尾沒碰妳，不用這樣轉移焦點乘著這個時機誣賴我」。

【澄清】關於有人說我性騷擾她的這件事

見此，網友回應：「辛苦多米了，像多米這種愛惜羽毛的人都會被弄了，男生真的要好好保護自己」、「正經道歉，連片尾再見也好認真」、「未經交互詰問或其他補強證據，徒憑單方面的說法逕自上車，往往容易翻車」、「第一次看道歉影片笑到肚子痛，但這是一個嚴肅的問題！陳述非常清楚，現今社會某方面來講男生變得比較吃虧跟危險！所以男生也要學聰明好好保護自己」。

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