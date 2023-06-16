新北市49歲蔡姓男子昨日下午騎車經過三重區自強路五段時，不僅滿身酒氣，還未戴安全帽並隨意跨越雙黃線，被警方攔下查獲後，又試圖反抗警方執法，當場被警方壓制在地逮捕，訊後蔡男依不僅妨害公務移請新北地檢署偵辦，交通違規部分也被依法舉發。

據了解，蔡男是名工人20多年前也曾有酒駕肇事紀錄，昨日下午蔡男未戴安全帽就騎車出門，當他騎車沿自強路五段行駛時還違規跨越雙黃線，當場被巡邏的員警攔下攔查。

蔡男接受盤查時，員警就聞到他身上的濃濃酒氣，果然測出他的酒測值達0.19毫克，因此警方告知蔡男相關權利準備依法舉發並扣車，結果蔡男見狀頓時情緒失控，不僅把自己的機車鑰匙拔走後，還出手推擠警方阻擾執法，後又趁亂將警用機車的鑰匙也拔走，最後仍被警方壓制逮捕。

蔡男訊後被依妨害公務移請新北地檢署偵辦，另外未戴安全帽、橫跨雙黃線以及酒後駕駛機車都將依《道路交通管理處罰條例》舉發，其中酒駕部分將處1.5萬元以上9萬元以下罰鍰，當場移置保管該機車、吊扣其駕駛執照1年至2年及吊扣該汽機車牌照二年。

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