近日天氣不穩定，高雄1名22歲的黃姓嫌犯深夜開著車行經新興區中山一路與中正三路口時，因紅燈越線被保大警攔下，由於他神情緊張，警方察覺有異，果真在車上查到83包毒咖啡包和31包K他命，原本以為大雨滂沱，員警不會攔車，未料還是遭查獲，但他沒有相關毒品前科，這次攜帶大量毒品被查獲，警方懷疑不單純。

高雄市保安大隊特勤中隊警組於14日深夜3點多執行轄區巡邏勤務時，在新興區中山一路與中正三路口發現1輛自小客車紅燈越線，員警立即上前示意駕駛下車接受盤查。

22歲的黃姓駕駛接受盤查時，舉止緊張，神色凝重，警方直覺有異，果不其然在黃嫌車中的置物箱等處，查獲83包的三級毒品卡西酮毒品咖啡包及31包的三級毒品K他命。

趁深夜大雨作為掩護，本以為警方一定不會雨天攔車，殊不知還是遭特警雨中查獲。黃嫌稱平時是做工，也沒有相關毒品前科，這次卻竟攜帶大量毒品被查獲，雖然他辯是自用，警方懷疑不單純，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。