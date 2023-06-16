舊版正步。（林雅惠攝）

新版正步。（林雅惠攝）

官校學生隊引國旗進場。（林雅惠攝）

官校學生穿著各時代軍裝進場。（林雅惠攝）

國軍新版推槍正步首度曝光

陸軍官校今日舉行99周年校慶，由國防部長邱國正親臨主持校慶典禮，由於國防部近來研議恢復踢正步，被質疑新式正步很像大陸解放軍或北韓人民軍，今日校慶陸軍官校正步連首度公開踢正步，官校表示，目前都在試行階段，會將各界評論納入參考修正。

黃埔建軍暨陸軍軍官學校建校99週年校慶今日展開，典禮首先由校閱地面部隊進場，接續分列式由巨幅國旗展旗、官校各時期服飾車隊、校友連、各軍事院校、機步二三四旅與官校正步連等部隊依序進場，共1400多名官兵演練展現「三軍一體、同根同源」與「踵武前賢、世代相承」的黃埔精神。

總統府戰略顧問一級上將霍守業、備（退）役上將、歷任校長、陸軍官校校友總會及校友基金會幹部、國防大學校長、陸軍司令、空軍司令及海軍副司令、各國駐華武官、烈士遺族與地方民代等人受邀參與校慶典禮，共同感受黃埔建校99週年的輝煌新頁。

時至今日，黃埔精神一脈相承，在校友連與官校正步連的壯盛軍容中，展露無遺，此次校友連，是由官校69至87年班之畢業校友組成，官校正步連由112至115年班學生編成，中間跨越47個年班，但展現的愛國赤忱之心卻別無二致，更象徵世代傳承，永續守護家園的信念與決心；此外，前身為「黃埔軍校軍官教育團第二師第二旅」的機步二三四旅，參與本次校慶典禮分列式，更是別具意義，代表著薪火相傳的黃埔精神。

閱兵典禮最後進場的官校學生正步連，首度在99周年校慶曝光，由於日前媒體曝光訓練影片，被質疑新式正步動作，很像大陸解放軍或北韓人民軍，引起外界質疑聲浪。

陸軍官校表示，正步為國軍基本教練一環，目的在訓練官兵熟習軍事動作，培養軍紀嚴肅、精神鞏固、意志堅定之軍隊，藉以提升官兵榮譽及向心力，亦可培養團結合作、行動一致之精神，為戰力奠基，目前都仍在試行階段，對於外界的批評聲浪，都會納入參考修正。

1994年退伍的憲兵少校羅睿達表示，今年初接到國防部來電，希望能夠與陸軍軍官學校學生組成一個傳統正步連，在黃埔軍校99周年校慶時，回到母校讓學弟妹看看以前的正步連是怎樣的，3月底經校友會理監事同意後，4月2日正式編組了成功演習正步連，號召250位校友，共篩選140學長返校參加校慶，雖然大家離開部隊已30年以上，相信今日表現，可以告訴大家，黃埔訓練出的，能夠展現出犧牲團結的精神，相信在國軍精實的訓練，不管國家受到任何災難，國軍當仁不讓，這也是所有校友回來參加校慶的心聲。