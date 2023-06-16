國民黨2024總統參選人侯友宜近日民調落後，部分藍營支持者擔憂繼續下去事態不妙，不過國民黨新北市議員葉元之認為，侯僅被徵召1個月，應給他更多時間努力，並說明天是一個很好的時機，直接獻上1招幫助侯整合高雄市前市長韓國瑜。

媒體人謝寒冰今（16）日在網路直播節目《誰來早餐》表示，對於侯友宜來說，不整合就沒有機會贏，而在國民黨內最好整合的就是講義氣、個性又阿莎力的韓國瑜，只要是國民黨推出的候選人，韓一定會支持。

「韓辦一直傳出一個訊息，就是侯友宜根本不來找，那我要做什麼？自己跳出來自告奮勇也很怪！」謝寒冰指出，侯友宜只要跑一趟雲林，拉著韓國瑜的手讓對方喊出全力支持，馬上就可以炒一波新聞，且從簡單的先整合，累積起來後讓自己的聲勢變大，有些搖擺不定的自然就會選擇留在船上，甚至連鴻海創辦人郭台銘也不會再到處放話。

葉元之也說，韓國瑜是非常大肚的人，連過去公開跟他對嗆的郭台銘都願意見，更何況只是被質疑幫的不夠多的侯友宜，並提到明天是韓的生日，剛好就是一個很好的時機，建議侯可以打電話或是錄影片祝壽。