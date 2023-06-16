女星賈永婕在疫情期間，不僅親送物資至需要之處，還號召圈內外親友出錢出力，被網友封為「防疫女神」，時常在社群網站分享與家人互動的她，近來PO出老公和一名女子高歌的影片，而這名女子正是剛在小巨蛋開唱完的張清芳，立刻掀起網友熱議。

賈永婕昨(15日)在臉書曬出一則影片，只見老公王兆杰和有歌壇「東方不敗」封號的張清芳同台高歌《出嫁》，只見張清芳高亢響亮的嗓音，展現出寶刀未老的歌唱實力，唱到一半更是與王兆杰四目相交，讓王兆杰當時羞紅了臉，接著便大方牽起他的手，沒想到下一秒居然驚呼：「濕的～他手是濕的！」這一幕讓賈永婕當場笑翻，讓王兆杰尷尬到把手放在褲子上擦拭。

王兆杰和有張清芳同台高歌，讓賈永婕直呼成就解鎖。（圖／賈永婕的跑跳人生 臉書）

對此，賈永婕除了大讚張清芳唱功了得之外，更直呼老公王兆杰成就解鎖，網友罕見這難得一幕，紛紛留言：「歐巴看到歌后會緊張」、「王董曾經是玩樂團的，唱歌是有底的」、「被人夫擔誤的歌手」、「真的是人生最高境界」、「人家也想聽老婆版本啦」、「老公的表現真的很棒，唱得太好聽了」、「老公決定不洗手了」、「能夠和阿芳姐合唱太羨慕了」。

賈永婕先前成立的「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，被詐騙集團盜用成為洗錢帳戶，幸好罪證不足獲不起訴，讓她無奈表示：「Again 又是詐騙集團，在這幾年我看到台灣充滿愛心與善良的一面，但是有善就有惡！前一陣子我們又接到警局通知必須協助調查，這是第二次了」。