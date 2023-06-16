王萍在打賞罐中發現的蒂芬妮鑽戒。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

王萍在打賞罐中發現的蒂芬妮鑽戒。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市街頭藝人王萍歌聲甜美，有彰化小鄧麗君美名。（翻攝王萍臉書／孫英哲彰化傳真）

彰化市街頭藝人王萍，今年4月22日在八卦山大佛前觀景平台演出後，返家整理打賞罐時，發現裡面竟有1只鑽戒，她以為是仿冒品，拿到金飾店鑑定，赫然發現是要價近8萬元的Tiffany ＆ Co PT950鑽戒。她表示，她擔心是客人誤投，願意物歸原主，若是真是打賞給她的，「真心謝謝你！」

Tiffany ＆ Co是美國知名的銀飾及珠寶品牌，該公司設計製作的項鍊、戒指和手鍊等飾品，極具設計風格，做工也具有一定水準，深受世界各地許多女孩喜愛，更是許多年輕有情男女夢想的訂情之物，沒想到竟發生Tiffany鑽戒出現在打賞罐中的事件，消息傳開後，引發熱議。

今年4月22日傍晚，有「彰化小鄧麗君」之名的彰化市街頭藝人王萍，在八卦山大佛前的觀景平台演唱，美妙的歌聲讓她在當晚獲得不少打賞，回家後母親幫她打開打賞罐，發現有1枚鑽戒，她仔細檢視，發現鑽戒內環刻有TIFFANY ＆ CO PT950字樣，暗叫了一聲「不會是蒂芬妮鑽戒吧？」

她從來沒在打賞罐中發現戒指等貴重物品，更何況是世界名牌蒂芬妮的鑽戒，她將鑽戒拿到金飾店鑑定，發現是真品，是0.25分的蒂芬妮鑽戒，要價近8萬元。

她指出，這是很貴重的打賞，若是肯定她的獎勵，她欣然接受，不過，若是客人誤投，她也願意將鑽戒物歸原主。

王萍回憶4月22日當天，那時剛好是大甲鎮瀾宮媽祖遶境進入彰化市區，八卦山大佛風景區的遊客相當多，她演出時客人人來人往，不少人將鈔票投入打賞罐中，沒什麼不一樣的狀況，回家後她的母親幫忙整理打賞罐時，發現底部有1枚鑽戒。

她研判客人誤投的機率很大，也就是在打賞時鑽戒不小心掉落打賞罐，很可能遺失鑽戒的客人也不清楚鑽戒什麼時候掉的，所以根本不知道掉在哪裡，才會近兩個月都沒有人來跟她要回鑽戒，而以往曾有遊客誤投停車代幣，要取車離開停車場時才發現代幣不見，急急忙忙的來找她要回。