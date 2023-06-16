台大女博士生Y生向媒體爆料，指台大宿舍一名已婚女輔導員持續騒擾她，女輔導員隱忍數日後終於打破沈默，16日透過律師發表澄清聲明，強調Y生所言均非事實，台大性平會已確認她沒有性侵、性騷擾，並稱Y生已向台北地檢署提告，就請檢方查明還她清白。

週刊爆料，台大宿舍一名已婚女舍監遭女博士生Y生指控，從去年6月開始不斷騷擾她，時常要求報備行蹤，甚至持萬能鑰匙闖入Y生房內，偷拍她睡覺。去年10月，女舍監服用藥物後情緒不穩，還試圖強闖房內要求跟Y生見面，事後Y生報案，警方也核發跟騷法告誡書，但Y生認為校方處理態度消極，讓她無法接受。但事後台大已澄清此事。

但被指控的女輔導員在隱忍數日後終於打破沈默，今委請律師代為發表聲明。聲明指出，本案自始於台大校內通報、調查、救濟等程序，均依法公開處理，經具專業性及獨立性之台大性平會調查完畢，已認定不成立性侵害、性騷擾，又經申訴程序確認無訛，而Y生向媒體所述內容多為片面或曲解，非事實全貌，難認無誤導之嫌，應予鄭重澄清。

礙於本事件涉及性平相關，且Y生已向地檢署提出告訴在案，故就本案細節實不能立即詳為公開說明，惟宿舍輔導員並無性侵害、性騷擾行為，除性平會調查報告已能證明外，相信檢方日後偵辦結果亦能還其清白。

對於Y生尋求各管道救濟途逕均予尊重，並靜待後續司法調查審認結果，惟仍敬請各界再有惡意傳述或揣測，對此將不再多有回應。