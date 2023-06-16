新竹縣總工會是新竹縣規模最大的人民團體，基層工會數有174家，會員數達6萬餘人，16日舉辦第29屆第1次會員代表大會，並改選理監事，縣長楊文科感謝理事長莊双榮協助縣政府推展勞工事務，積極輔導基層工會成立，縣府每年也編列800多萬經費支持縣總工會推展各項業務，期許未來雙方繼續攜手一起為勞工朋友的福祉而努力。

新竹縣總工會在1947年成立，旨在維護勞工權益、勞工教育等方面的組織訓練等，新竹縣總工會監事會召集人陳福俊表示，16日的代表大會每3年舉辦1次，審查去年的決算、今年的預算及新年度工作計畫表，並改選理監事，預計從267名代表中，產生15個理事及5個監事。

勞工處長劉家滿表示，總工會是新竹縣規模最大的人民團體，基層工會數有174家，會員數達6萬1000餘人，縣府每年補助縣總工會800多萬經費，辦理勞工教育訓練及各項活動，也辦理模範勞工表揚活動，肯定優秀勞工在職場上的表現。

另外，縣府從去年開始開辦勞工大學受到好評，今年因應廣大勞工朋友需求，由原本的80堂課增加1倍到160堂課，參訓人數也從2400人增加到4800人，課程內容包括數位充電、創新創業、職業體驗、職涯發展等4大面向，滿足勞工就業需求為導向，希望能嘉惠更多勞工朋友。

楊文科表示，新竹縣是全國最年輕的縣市，人口結構與全台顛倒，人口淨遷入率為千分之7.18，人口增加率為千分之6.81，結構變化屬正向發展。他感謝莊双榮帶領總工會蓬勃發展，扮演維繫勞工朋友情誼、爭取勞工權益的重要平台。