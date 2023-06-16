Acrobat、Express、Photoshop和Premiere Pro等產品引進AI功能，凸顯出Adobe有多熱衷推動AI創新。

本月早些時候，Adobe宣布將向大型企業客戶提供用於生成圖像的AI工具Firefly，並表示該工具生成的內容若發生侵權問題，Adobe將負責賠償。

財務長Dan Durn在財報發布後表示，用戶在Firefly網站和Photoshop軟體生成的資產價值已經超過5億美元，使它們成為我們公司史上最成功的測試產品。

他並表示，生成式AI需求強勁，將帶動集團整體營收增長。

分析師認為就近期和長期而言，生成式AI都有利於Adobe這兩個著眼於創意與體驗的業務，可望引爆該公司2024年的營收增長。

Adobe第二財季（截至6月2日）營收48.2億美元、經調整後每股盈餘3.91美元，均優於市場預期。

該公司預估本季營收介於48.3億～48.7億美元，並將2023財年全年營收目標上修至介於192.5億～193.5億美元，均達到市場最樂觀的預測。