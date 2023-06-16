汎德永業2022年受惠新車產品線完整齊全，訂單及銷售力道強勁，推升合併營收達新台幣440.6億元，歸屬母公司稅後淨利14.8億元，營收及獲利雙創歷史新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)18.28元，並達成連續九年獲利逾一個股本的新里程碑。並已通過配發現金股利15元，配發比率達82.1%，6月16日為除息交易日，股利發放日為7月14日。

汎德永業指出，旗下經銷品牌BMW與Porsche產品線均十分強勢，累積待交訂單數量也持續增加，而今年晶片缺貨情況逐漸緩解，預期新車到港將更為穩定，手上累積的大量訂單也有望在今年陸續交車，公司並將持續向品牌總代理確認交車時程，爭取更多新車配額，今年新車銷售動能無虞。

全球電動車風潮來襲，電動車將成為新世代購車趨勢，台灣電動車市場在2022年即有著相當強近的增長，加上行政院政策「2050淨零排放路徑」目標已定，預期未來將能進一步加速電動車發展。而汎德永業旗下經銷的BMW電動車產品線完整齊全，已陸續發表多款重磅電動新車BMW iX1、iX、i4、i7在台上市，目前純電車款收單情況均十分熱絡，今年5月電動車交車數更創單月歷史新高，電動車交車占比首度突破3成。

汎德永業十分看好未來電動車產業發展，將持續引進更多純電環保車款，並配合銷售原廠及總代理電動車銷售計畫，在全台經銷區域設置直流高速充電站及充電車位，積極規畫全台電能生活藍圖，提供電動車車主專屬的充電服務與高品質的使用體驗，預期能增添電動車銷售誘因，並對公司搶攻國內電動車市場產生全面性的助益。

汎德永業持續看好未來BMW、Porsche整體市場成長性，總計斥資逾30億元陸續新增3個展示中心，提供車主更多元的銷售服務與更便利的售後保養維修服務，其中全台營業面積最大的保時捷展示中心「台中保時捷4S多功能展示中心」已於上個月開始試營運，預計第三季將正式開幕，而整合大台北銷售據點及服務能量的「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」，及全台最大逾7000坪的BMW經銷據點「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」預計於近兩年相繼落成。