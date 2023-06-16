新北市政府辦理台北港特定區計畫第一次通盤檢討案，針對台北港國際商港發展及區內發展現況，進行土地使用分區合理調整，並修訂土地使用分區管制要點，針對重要景觀策略軸帶進行都市設計審議作業，其主要計畫前於2022年12月29日起發布實施，細部計畫自2023年6月16日起核定實施。

新北市城鄉發展局表示，這次通盤檢討配合商港建設計畫，將部分供遊憩使用的農業區變更為港埠專用區，以完善港區機能；另考量八里地區之自然觀光潛力，在永續發展原則下，將挖子尾自然保留區範圍劃設為生態保護區；依據國定大坌坑考古遺址範圍劃設為遺址保存區，確保文化資產保存維護；並配合地區實際發展需要，檢討修訂土地使用分區管制要點。

新北市城鄉局長黃國峰表示，台北港多屬整體開發完成的地區，這次檢討重點為落實都市管理手段，並因應台北港產業發展需求，放寬土地使用管制要點第一種產業專用區作業廠房樓地板面積300平方公尺的限制，提升產業發展彈性，

他說，將明定遊憩區不得作住宅使用，引導地區遊憩機能之正向發展，另外針對主要都市景觀軸帶，規範須進行都市設計審議作業範圍，以延續開放空間及人行系統，建構友善低碳環境。

黃國峰指出，希望透過本次通盤檢討作業之辦理，能帶動計畫區之產業轉型及遊憩機能成長，落實八里低碳示範區規劃目標。