新北市新莊區流域今年2月起，常有居民反映不定期飄異味，經新北環境稽查重案組多月蒐證、跟監，鎖定可疑犯罪集團跨縣市非法棄置廢液，透過民宅把廢液排入下水道，新北地檢檢察官葉國璽指揮環警前往搜索，帶回蔡姓主嫌等人，全案依違反廢清法偵辦，最高可處5年以下徒刑，併科1500萬元以下罰金，並追繳破壞環境所獲不法得利，及撤銷該環保公司廢棄物清除許可證。

環保局說明，今年2月開始新莊塔寮坑溪流域周邊常有居民反映聞到不明異味，環保局接獲陳情後，除跨單位合作出動逾百人力清淤清溝，使異味大幅降低，同時透過異味偵測、揮發性有機氣體偵測等科學儀器釐清限縮可疑汙染來源，並與工研院技術專家合作分析異味可能成分，環保局稽查員更立即針對上下游既有可能污染源展開全面稽巡查，查獲違反廢棄物清理法規定者有17件，共處144萬元罰鍰。

地毯式清查廠家的過程中，重案組發現經常有裝載物不明的槽車出沒於路上，形跡十分可疑，遂主動另立專案進行調查，透過分析下水道管線圖，查出該槽車可能的棄置點位，同步調閱上百支路口、數千小時監視器畫面，最終鎖定一輛未登載廢棄物清理許可證的水肥槽車涉有重嫌。

經長期跟監，重案組同仁5月上旬於樹林區某路口發現，某環保公司所屬水肥車正在與被監控的可疑水肥槽車接觸並棄置廢棄物，查該環保公司未依許可規定處理廢棄物，槽車則未領有廢棄物清除處理許可文件，稽查員立刻上前攔查告發，並即透過新北檢警環團隊聯繫平台報請檢察官偵辦。

檢警發現，該犯罪集團跨縣市經營，以合法的環保公司掩護非法的槽車棄置，先是四處收取水肥、廢油、廢液等，再以遠低於合法處理方式成本，用左手轉右手的方式，交由蔡姓主嫌非法棄置，如藉由民宅管線非法排放，嚴重破壞環境，初估犯嫌以非法清運棄置手法獲利至少上千萬元。

經初步掌握該集團犯罪行為已超過一年，犯罪足跡遍佈北台灣各縣市，且該集團十分機敏，皆選擇一般民眾不易注意的地點或時段進行棄置，並經常更換棄置點位以降低被查緝到的風險，相關犯罪情節檢察官持續偵辦中。