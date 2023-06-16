AI成為近期各家股東會必考題，王雪紅表示，AI會改變人的生活，其和宏達電積極發的元宇宙，元宇宙像車子，AI就是能源(汽油)，元宇宙跟AI是一體的。

王雪紅表示，VIVE系列是VR設備的先驅，全世界都公認我們有最好的硬體系統，今年年初推出的XR Elite，不僅輕巧且功能完整，將擴增實境AR與虛擬實境VR功能完美結合，而成為混合實境MR，在業界獲得許多肯定。她也強調，「宏達電不能只做硬體 而是要做生態系」。

王雪紅表示，宏達電積極地拓展元宇宙生態系，不管是平台、服務還是內容。從推出VIVERSE for Business，以模組化方法為企業用戶帶來創新的商業模式；到G REIGNS推出的5G專網解決方案，一卡皮箱就能在半小時內快速架設5G專網；還有DeepQ專注於結合AI與醫療，為醫療照護領域帶來許多創新；更有VIVE Arts的全球性藝術計畫，以科技來賦予美術館及藝術家能力和創新；而VIVE ORIGINALS的沉浸式娛樂元宇宙平台BEATDAY，為人們創造具有文化價值的娛樂體驗。