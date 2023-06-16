國民黨總統參選人、新北市長侯友宜16日赴中壢參與陸軍官校校友會辦理2023年全民國防宣導暨慶祝黃埔建校99周年饗宴。針對今早新北市府南大門遭潑漆事件，侯友宜呼籲應理性並維持秩序穩定。

新北市一名33歲陳姓男子今日上午9時許，至新北市府南大門潑白色油漆，隨後騎乘機車逃逸，警方稍早鎖定車牌將陳男逮捕到案，帶回分局釐清案情。

侯友宜表示，民主自由是最可貴的，但要理性看待，更重要是須遵守法治，一切按照法治，希望大家在法治下，維持秩序穩定。