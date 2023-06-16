民眾黨主席柯文哲16日拜會新竹市議長許修睿，新竹市長高虹安因有既定市政行程未同框。被問到對新北幼兒園餵藥風波的看法，柯文哲直言，「這件事情拖太久」，從醫學角度來看只抽血中濃度沒意義，最重要是到底「藥到底從哪來？」直到現在仍不曉得事實真相。

新北市幼兒園餵藥風波持續延燒，柯文哲16日到新竹市議會拜會議長許修睿，被問到對此事看法，柯文哲直言，「這件事實在是拖太久」，純粹從醫學上來講，只抽血中濃度是沒有意義的，藥在血中會代謝，而且每種藥代謝速度不同，還要看最後服藥時間、小孩子的體重多少等數據。

柯文哲也說，到底是餵了什麼給小孩子吃、餵了多久、劑量多少？這些決定症狀到底有多嚴重，還有最重要的是，藥到底哪來？他認為，這很奇怪應該幾個老師、園長隔離偵訊30分鐘就可以釐清事實真相嗎？但到現在都已經10天了，還不曉得事實真相，沒辦法評論，也無法理解。

最後被追問是否認為此案對侯友宜是大傷？柯文哲雖未正面回應，僅表示「這很簡單的事情，為什麼會搞成這樣？」