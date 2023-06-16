自7月1日起彰化長青幸福卡與交通部台灣鐵路管理局合作，搭乘台鐵嘛ㄟ通。（孫英哲攝）

為鼓勵長者走出戶外，彰化縣政府今天在彰化火車站候車大廳宣布長青幸福卡福利再升級。彰化縣長王惠美表示，自7月1日起，彰化長青幸福卡與交通部台灣鐵路管理局合作，搭乘台鐵嘛ㄟ通，希望長輩多多使用，走出戶外，舒緩身心。

2009年起，彰化65歲以上長輩都能使用彰化長青幸福卡，目前已發卡14萬張，給予長輩每個月1千點社福點數，過去長輩可以搭乘彰化客運、員林客運、南投客運各線公車路線及中鹿客運指定路線（16路、9018路） 等市區公車。

王惠美指出，她在上任縣長以後，將長青幸福卡擴充到讓長輩能夠免費搭乘統聯及國光等長途國道客運，北到台北、南到高雄。

她過去常常聽到長輩反映，希望能夠在台鐵使用彰化長青幸福卡，縣府跟台鐵進行溝通後，台鐵自行吸收相關建置費用600萬元，從7月1日起，長青幸福卡搭乘臺鐵嘛ㄟ通。

長輩持彰化縣長青幸福卡（含長青國民旅遊卡）搭乘台鐵，除觀光列車、團體列車、太魯閣及普悠瑪列車、3000型自強號（騰雲號）及其他臺鐵指定列車之外，不限車種皆可搭乘。

搭乘的起站或訖站其中一站為彰化縣境內車站，每趟次補助社福點數30點（1點1元），例如，在彰化境內自彰化站到二水站共47元，折抵30元可以說是節省了許多花費。

不過，目前新竹縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣等8縣市還沒設置專用通道，長輩在上述縣市上下車，仍無法使用彰化長青幸福卡折抵車資。

台鐵彰化車站站長王河傑說，目前台鐵內部正在系統建置中，包括後臺軟體也還在修改中，將會在7月1日正式上路，提醒民眾記得隨身攜帶社福卡，且要先詳閱社福卡的使用規定，如適用的區域站點及車種等等，並依照規定使用社福卡乘車。

社會處表示，凡設籍彰化縣並符合下列資格之一者（年滿65歲、領有身心障礙證明、年滿55歲以上原住民），只要攜帶身分證（身障者需附身心障礙證明、原住民需附戶籍謄本）、兩吋彩色照片（2張）及印章至各戶籍地鄉鎮市公所，即可免費申辦長青幸福卡。