監察院交通及採購委員會於13日通過監委葉大華針對兒少交通事故傷亡所提的糾正案，指行政院怠於推動兒少交通事故傷害監測、預防及控制機制，導致交通事故事件一再重演，傷害政府國際形象，也損我國兒少生存及發展權。對此，行政院發言人林子倫16日表示，尊重監察院職權也虛心受教，將就監委的提醒務實檢討改善。

林子倫表示，院長陳建仁上任後即將「道安、治安、資安」列為政府施政改革重點，院長多次聽取專案報告，及指示政委吳澤成專案督導每月召開會議檢討，並藉由交通部每月公布地方執行成效提升地方首長重視，讓地方通力合作，以加強整合、共同落實改善。

針對監委所提兒少交通事故改善部分，林子倫說，行政院去年已核定50億「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，針對婦幼族群人口數較多的區域周邊易肇事路口，以及學校周邊路口、通學廊道進行路徑改善，並以補助計畫方式提供各縣市政府申請，截至本月6日已提案352件、核定161件，核定總經費達29.8億元，中央款項23.9億，內政部及交通部持續與地方政府溝通，期盼地方加速檢視並提報計畫。

林子倫表示，行政院已於今年5月通過「行人優先交通安全行動綱領」，跨部會就工程、教育、執法及監理等4大面向，提出19項行動方案，並且，國發會正在審議「永續提升人行安全計畫」，預計7年投入410億元，改善行人空間。

他指出，期盼透過中央各部會政策法令的完善建構、地方政府的落實執行，以及政府、民間與每一位國人的協力，盡早讓台灣洗刷「行人地獄」的惡名。