10歲那年，父親因意外而離世，留下母親及年幼的阿和。媽媽卻因許多不可抗的外在因素，將小小的阿和託付給祖母養育；年邁的祖母既沒有穩定的工作收入、身體也頻頻出狀況，祖孫倆的生活全權仰賴政府補助及親友金援，勉強度日。所幸透過學校連結，讓失親兒基金會找到了阿和，透過各樣的服務，阿和的就學與日常生活逐漸步上正軌。

阿和從小就在運動上展現與生俱來的天賦，國小時期被選入足球隊；升上國中後，熱衷於籃球運動，天資良好加上努力不懈的堅持訓練，讓他在各樣的比賽中被看見，高中順利考上南部籃球名校就讀。雖看似順遂的籃球之路，背後卻因家中經濟困難，內心經歷多次拉扯與掙扎想放棄夢想與學業，選擇自己不喜卻能在短期累積金錢的職業，好幫助祖母減輕負擔。

失親兒基金會看見需求後，為阿和連結「台塑企業暨王長庚公益信託-創辦人：王永在」的獎助學金，讓阿和不用再擔心自己的夢想變成家庭的累贅，能全心全意的投入籃球上，盡情享受在場上奔馳、揮灑汗與淚的每一刻。阿和說雖然訓練的過程很艱辛，也經常有受傷風險，但想到老師、社工及愛心企業的陪伴、鼓勵，就有力量堅持夢想，也期望自己未來可以透過運動回饋社會，成為一位有正向影響力的運動員。

失親兒基金會目前服務超過5700位兒少，其實像阿和一樣的家庭不是少數，面對家中經濟支柱的突然離世，家庭面對的問題從如何「生活」變成如何「生存」，外界支持顯得格外重要。「台塑企業暨王長庚公益信託-創辦人：王永在」多年來持續關心愛護失親兒少，自2012年至2023年持續支持，截至今年共累計扶助1萬9800人次的失親兒。