花蓮縣議會今天播放影片，指責縣長徐榛蔚在富里鄉長候選人造勢活動上，抨擊議員阻擋議案審查。（縣議會提供／王志偉花蓮傳真）

經過選舉鬥爭、預算刪除，花蓮府會關係持續惡化。花蓮縣議會定期大會與加開臨時會結束後，仍有81案待審查，除刪除中央預算引起縣府回擊，其中有關農糧署補助有機農機計劃4千多萬元仍未審查，已有議員接獲謾罵指責電話，議會點名富里鄉農會總幹事張素華煽動群眾「打爆」議員電話，不過張素華忿忿不平指出，府會問題，不該拿農民預算開刀！

縣議會秘書長陳德惠、議事主任潭進成與一級主管今召開記會，播放一段直播影片，日前在富里鄉長補選造勢活動上，縣長徐榛蔚當眾抨擊議員阻擋提案審議，農會總幹事張素華要民眾對議員一人一通電話「打爆」議員服務處，議會認為這種煽動群眾不可取，也引發了連鎖效應。

縣議會說，包括議長張峻、議員楊華美、張美慧，黃玲蘭，甚至黃玲蘭還遭民眾當面怒嗆，且口氣與用語都相當激動和粗暴，甚至網路line群組和臉書上不斷地傳貼梗圖攻擊特定議員。縣府一再慫恿支持者攻擊議員，製造縣議會的對立和累積民眾對議員的仇恨值，令人痛心與悲憤。

陳德惠指出，議員職責就是看緊納稅人的每一分錢，議員刪除1800多萬元國家發展委員會補助地方創生管整建計劃，也是議員質疑內有「黑箱」，一再迴避監督，另外，農民指有關「112年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫」案，尚未審查，並非阻擋提案審議。

陳德惠、潭進成指出，目前還有81案未審，至於何時排定開臨時會，他說希望大家「情緒冷靜」再來決定。

被議會點名「煽動群眾」的張素華忿忿不平指出，，每年輪流購買大型農機，計劃送農會再送到農糧署，經過審核送中央農機協會審查，才編列預算，撥款到縣府只是「過水」而已，沒用到縣庫的經費。

張素華說，今年3月8日已收到農委會核定版，可是計畫執行到7月31日就要完成購買，這些大型農機動輒好幾百萬元，農民都付了訂金了，水稻收割了、咖啡、茶葉也採收了，為何把案子擱在議會不審呢？農民並沒有花到縣府預算。

張素華說，台東縣3月8日收到核定公文後，議會馬上審，4月份就讓所有產銷班採購了。富里鄉有機產銷班全國最大區，全縣各產銷班農民也受波及，一年有兩階段申請，沒有如期購買就會取消資格，訂金也已付了，中央補助機具2千多萬元，百姓農民要自負4千多萬元，這不是一筆小數目，要讓農民取銷資格嗎？

張素華說，她也擔任過議員，議會對縣府不滿要溝通協調，不是拿農民的預算開刀。如果議員要逐條審查，就不要分組審查了，議案分到各小組審查經過一讀會，之後到大會二讀會，卻還被部分議員逐條審，「那你分組是什麼意思，故意拖延嗎？」呼籲議會如期開議，農民權益不該被耽擱。

縣議會國民黨團書記長吳東昇表示，縣府提案大部分屬中央補助款，對於預算沒過，民眾的抗議是正常的，表示民眾重視民生、經濟、建設，議會在時間內審完預算本來就是職責，就算要嚴格審查，加班審也是必須的，希望放下成見，把議案審完通過。至於縣府尚未回應。