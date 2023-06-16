為響應 6 月 16 日國際重複填裝日（World Refill Day），綠色和平今（16）日加入由「奉茶行動」發起的「RF100 喝水零廢承諾計畫」，希望有更多的企業、組織響應減量瓶裝水行動，減少依賴塑膠。此計畫預計邀 100 間臺灣企業、組織承諾於 2030 年前達成內外部活動 100％ 瓶裝水減量，落實環境責任。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，多年來的減塑倡議工作中發現，從減用、停用瓶裝水開始，盤點生活中的各種選擇，並自備或使用循環容器，是建議從個人生活減塑的第一步。綠色和平從自身做起，自2010年設立臺北辦公室以來，向外界和組織內部不斷倡議自備容器、逐步達成源頭減塑。

「奉茶行動」創辦人及「RF100 喝水零廢承諾計畫」發起人黃暐程分享，藉由企業組織的倡議行動，能呼籲民眾共同參與以「環保杯裝水」代替「購買瓶裝水」的個人生活轉型。透過個人小小的改變，可以改善大量塑膠污染問題，讓地球恢復原有生機。「奉茶行動」APP 於2020年上線，已減少了 142 萬瓶的瓶裝水使用。