苗栗縣長鍾東錦一行赴琦玉縣參觀民間長照中心。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦一行赴千葉縣參觀水庫太陽能場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦一行赴千葉縣參觀水庫太陽能場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦率團赴日本觀摩，15日前往埼玉縣、千葉縣等地，參訪民營長照機構以及水庫太陽能場，鍾東錦一行親自了解日本公私機構如何合作銜接長輩長照工作，鍾東錦並指示相關局處加強長照人員培訓、認證以及營造老幼共學環境。也針對太陽能光電設施使用年限、颱風及旱季應對措施，以及對環境影響及回收問題，深入了解日本對應作法帶回參考。

鍾東錦等人15日先赴琦玉縣參訪元氣村及旗下馬室蒲公英翔裕園，由會長神成裕親自接待，安排鍾東錦一行人實地參觀翔裕園特別養護老人之家，瞭解長照機構針對不同失能程度的老人，規劃不同的軟硬體服務設施，其中也特別觀摩洗浴設施，針對不同自助程度老人，皆能提供友善洗浴甚至泡澡服務，利用現代化設備來提升照護人員工作效率。

鍾東錦特別關心機構安全防護及與公部門如何合作等問題，並對長照議題交換意見，苗栗縣政府衛生局長張蕊仙及社會處長楊文志特別對公部門資源整合及人力不足問題，瞭解日本公私部門長照角色分工，以及如何透過國內外完整的人員培訓系統，確保工作人力來源及服務品質。

參訪活動接著來到川口市親光療養院，機構常務理事吉田夢花表示與公部門合作密切，除了老人長照服務外，另外也提供身障照護，照護細節包含對左右半身不便老人設計不同廁所設施、固定區域安排固定照護人員，以及與學校長期合作有系統培養新進工作人員，皆大大提升照護品質。

鍾東錦在參訪結束，隨即指示相關局處加強長照人員培訓、認證以及營造老幼共學環境。有鑑於苗栗縣邁入高齡社會，鍾東錦上任後積極規劃老弱兒少適宜的全方位的長照家園，包括老人長照、弱勢兒少機構，苗縣府更於今年3月與元氣集團簽訂「合作意向」，促進雙方產業的發展，「攜手共創長照產業發展、共繁榮」。

參訪團隊接下來馬不停蹄前往位於千葉縣市原市山倉水庫太陽能場，由千葉縣企業局設施設備課長髙柳說明水庫現況，接著由京瓷公司說明太陽能發電現況，由於日本與台灣同樣面臨土地有限問題，山倉水庫使用「浮動式太陽能板」成為新興的替代方案，山倉水庫的蓄水面積約61公頃，其中13.6公頃設置浮動式的太陽能板，預計年發電量1.6萬MWh，是日本目前最大的水上太陽能發電計畫。

由於綠能發電已經成為主流議題，縣府團隊針對使用年限、颱風及旱季應對措施，以及對環境影響及回收問題提出詢問。工商發展詹彩蘋處長表示，苗栗縣近期因為台積電的設廠，加上原有的竹科竹南基地，形塑成半導體產業鍊，在電力提供上也面臨挑戰，而苗栗擁有5座水庫，透過本次山倉水庫參訪，思考如何在降低環境負荷及維護景觀環境上建置太陽能光電設備，提供乾淨的再生能源，作為產業發展的後盾。