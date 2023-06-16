上半年乾旱少雨，造成台中柑橘落果嚴重，立委楊瓊櫻16日會勘。（陳淑娥攝）

上半年乾旱少雨，造成台中柑橘落果嚴重，立委楊瓊櫻16日會勘。（陳淑娥攝）

上半年乾旱少雨，造成台中柑橘落果嚴重，農民苦不堪言。（陳淑娥攝）

上半年乾旱少雨，造成台中柑橘落果嚴重，樹上幼果寥寥可數，有些樹梢僅剩「一顆獨秀」，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國接獲農民陳情，16日邀集相關單位會勘潭子區聚興里、新田里農損情形。經初步勘查，旱地果園因缺乏水源灌溉，著果率較差，應符合農損補助標準，將由區公所展開查報。

立委楊瓊瓔16日邀集農委會農糧署、台中區農業改良場、台中市農業局、潭子區公所、市議員賴朝國、聚興里長黃沛綺、新田里長吳政潭及潭子果樹產銷第二班果農等會勘潭子地區椪柑災損情形。

潭子果樹產銷班第二班班長張國賢說，近年氣候異常，年初乾旱少雨，後來天氣忽冷忽熱，椪柑開花期又遇到驟雨，結果期吸收太多水分，造成大量落果，許多枝條獨留一顆果實，受到烈日曝曬，將灼傷成「火燒柑」；他種植1.6公頃椪柑，正常可收成8至10萬斤，但去年只有1.6萬斤，今年預估不到1萬斤。

農改場副研究員葉文彬勘查後說，部分果園缺乏水源灌溉，著果率確實較差，另部分樹勢病弱，建議淘汰。農糧署中區分署主任江永煜表示，台中椪柑種植面積1400多公頃，潭子約50多公頃，將會同台中市農業局及區公所等單位組成勘查小組，若認定屬於天然災害造成的農損，將依農業天然災害救助辦法辦理現金救助，每公頃救助8萬元。

農業局主祕陳柏宏則說，農委會推動農作物天然災害保險，而風速參數柑橘保險，台中地區僅等和平、東勢、石岡、新社、豐原、北屯等六區，盼納入潭子、后里。

楊瓊瓔表示，相關單位初步勘查，潭子椪柑符合農損補助標準，請農業局、區公所盡速查報，6月底前匯報農委會，她會爭取盡速核定，盼能減輕果農損失。她也表示，受極端氣候影響，農作物因天災失收的不確定性愈來愈高，建議果農，應投保農業保險；不少農民以為投保農業保險後，就不能領現金救助，這是錯誤的觀念，兩筆錢都可以領，農業保險部分，她會要求農委會協調農金局將潭子、后里納入。