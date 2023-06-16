夏季天氣炎熱，回到家就想立刻打開冷氣，難免擔心電費太貴，一名網友日前興奮表示，終於把家裡20年老冷氣換掉了，換了變頻冷氣，「可以開24小時爽爽吹了吧？」有網友表示，家裡幾乎24小時開著冷氣，換變頻後電費差了1萬元；還有網友冬天開暖氣、夏天開冷氣，人不在家也沒關「維持27度」，夏季電費2個月也只要2千出頭。

一名網友日前在《Dcard》論壇發文表示，「終於把家裡20年老冷氣淘汰，換了變頻冷氣，可以開24小時爽爽吹了吧？」

話題一出引發許多討論，有網友表示，「換變頻冷氣候電費差了快1萬，24小時都開冷氣，現在電費大約只要2000元」、「大概15至20坪，24小時沒關過，曾經電費1萬多，換變頻才3000左右」。

還有網友表示，住在室內33坪3房的格局，總共4台變頻冷暖氣，煮飯全用電，只有洗澡用瓦斯熱水器，「全年開冷氣，夏天人在家的時候設定24度，人不在的時候維持27度；冬天開暖氣維持20度。」他秀出最近一年的電費帳單，冬天2個月不到2千元，去年夏天也只要2千出頭。

除了換掉窗型冷氣以外，台電日前也在臉書分享冷氣「快冷又省電」的妙招，記得將冷氣出風口朝上吹，因為熱空氣上升、冷空氣下降；另外搭配電風扇或循環扇，提升室內空氣循環流通的速度，室內空間冷更快，就能讓冷氣壓縮機減少運轉時間來省電。