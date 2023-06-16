不肖業者租民宅，將廢油灌入塔寮坑溪。（警方提供）

不肖業者租民宅，將廢油灌入塔寮坑溪。（警方提供）

警方逮捕蔡男在內的12嫌。（警方提供）

蔡姓男子成立清潔公司，在未有廢棄物清除許可證下招攬生意，還偷偷在新北市新莊區租下偏僻民宅，暗中排放水肥、廢油，大量灌進附近的塔寮坑溪，居民受不了變質及散發惡臭的溪水檢舉，保七刑警大隊經連月追查，逮捕蔡嫌在內的12人

警方指出，蔡嫌公司對外招攬廢棄物清理，將收來的水肥、廢油，在暗中租下民宅，利用地下道將大量廢油灌入塔寮坑溪，鎮法獲利高達600多萬。

因溪水變質且常有惡臭，蔡嫌犯行引發民眾檢舉，保七刑大經連月追查，15日在新莊逮捕蔡嫌在內的12名成員，另查扣清運車、堆高機、貝克桶、帳冊等證物，警訊後依違反廢棄物清理法送辦。

保七總隊長翁群能呼籲，環保清潔業者勿鋌而走險，將受雇清除之廢棄物，利用不法方式任意棄置排放嚴重污染環境，除面臨刑事責任外，犯罪所得亦將會全數追徵。

警方也呼籲民眾，如有發現任意堆置、棄置、排放廢棄物污染環境情形，請逕向保七總隊檢舉專線02-28625341電話反映，保七總隊將全力查緝不法犯罪。