HUSH將於「鐵玫瑰熱音賞座談講唱會」開講。（新視紀整合行銷）

「鐵玫瑰熱音賞座談講唱會」將於7月2日起在桃園展演中心舉辦，由袁永興、鄭尹翔分別擔任主持人，邀請蔣卓嘉、薛忠銘、雅維茉芮、左光平、HUSH、JerryC、P!SCO等擔任與談人；蔣卓嘉表示，近距離的講座可以現場互動、QA、實際演示操作都是最直接的，他之前有去過全台好幾所大學分享音樂創作、製作，當時在現場也有邀請同學即興一起創作，感覺非常有趣，可以直接聽到同學們的創作想法覺得很棒。

他認為創作是一個從無到有的過程，利用樂器，或是音樂軟體的輔助，一層一層堆疊，修改，加入主旋律和人聲詮釋出各種不同類型的曲風。這是一個很孤獨的過程，也可以是一個團體co-write的體驗。無論哪一種，最後的音樂成品可以帶給聽眾共鳴是一種很不可思議的回饋。

蔣卓嘉補充，現在已經不一定需要會彈奏樂器才能音樂創作，通過電腦和不同類型的音樂軟體可以讓創作更有趣更輕鬆。音樂錄音和編曲的門檻也沒有以往那麼高了，在自己的房間裡就能錄製質感很不錯的Demo。而且因為音樂製作錄音已經全面數位化，電腦編輯，修改等等也可以輕鬆搞定。除了每天的電台主持以外，他日前剛完成Hito流行音樂獎的表演音樂製作，透露一直忙碌於幫他人製作音樂，接下來也要開始籌備自己的新作品。

「2023桃園鐵玫瑰熱音賞」日前截止報名，共有288組報名（校園組90組／社會組198組），共計收到原創歌曲674首，作品除了來自全台各地外，更有來自英國、南非、美國、德國、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、加勒比等地的音樂作品報名參賽，創下歷年紀錄。活動將於7月22、23日假桃園展演中心門前廣場舉辦複賽，決賽9月23、24日在桃園陽光劇場舉行。詳情請上官網或臉書查詢。