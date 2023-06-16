台灣睡眠醫學學會今天舉行睡眠科技產品授證之媒體記者會，據統計，我國40歲以上男性約有 156 萬人罹患睡眠呼吸中止症，但以健保就醫資料分析，就診人數卻不到12萬人，就醫比率不到1%，顯示仍有百萬人口仍壟罩在睡眠呼吸中止症的危害下。

大立光旗下子公司大立雲康科，參考哈佛醫學院心肺耦合(CPC)理論精神，經多年與台灣睡眠醫學專家共同研究及進行ICT-AI技術的整合，建立了全國首創醫療級睡眠雲~度眠，讓醫師及民眾得以更舒適且精準的方式量測夜間睡眠期間生理訊號，進而分析呼吸中止、睡眠品質、睡姿、體動、夜間起床、心率變異(HRV)、血氧低落、心電圖、心律不整快篩、自律神經失調等生理資訊。

大立雲康科技表示，公司致力研發簡單，且能居家使用的睡眠檢測設備，所設計的度眠心電紀錄儀，小小一顆約莫OREO餅乾大，不同於以往複雜的睡眠偵測儀器，這項檢測設備無導聯線，不干擾受測者睡眠，透過輕便舒適的設備，讓睡眠障礙患者免住院，居家進行睡眠檢測，家中就是監測站，更能真實反映睡眠狀況，受測者於睡前自行將度眠心電儀黏貼在胸口再加上手指端的血氧儀，經過一個晚上就可以分析並檢測整晚的睡眠結構，包括睡眠呼吸中止指數及發生的時間，協助受測者更清楚自身睡眠狀況之外，亦可有效幫助醫師診斷分析患者的睡眠障礙問題，以利制定相對應的睡眠治療計劃，幫助睡眠障礙患者改善睡眠品質，病患不需住進醫療院所睡眠中心，居家即可進行睡眠檢測。

大立雲康睡眠檢測系統—度眠是台灣第一個同時與台大醫院；台北榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院及花蓮慈濟醫院等完成多中心臨床驗證研究的檢測產品，在2022年10月台灣睡眠醫學學會年會中，台北榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院及花蓮慈濟醫院三院發表聯合臨床驗證結果，大立雲康度眠~與多導睡眠檢測(Polysomnography,PSG)對比分析結果，具有高準確率、高靈敏度及高特異度。

林恩平表示，目前度眠是剛起步，希望未來產品能變成每個家庭必備，除睡眠監測外，亦有可能延伸到心臟病如：心律不整等監控，期待大立雲康對大立光的貢獻愈快愈好。