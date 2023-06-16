微軟創始人比爾·蓋茲（左）2010年曾經訪陸，並考察比亞迪的研發製造基地。（摘自新華社）

大陸央視新聞最新消息顯示，中國國家主席習近平今日在北京會見微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。這是兩人睽違8年再度會晤，也是習近平近年來首次接見外國企業家。

比爾蓋茲14日抵達中國。15日先行與北京市長殷勇會見，雙方討論醫藥健康等問題。

《北京日報》報導，殷勇15日下午會見包括蓋茲在內等蓋茲基金會一行人。殷勇說，醫藥健康是北京市科技創新中心的重點高精尖領域，蓋茲基金會在北京設立的全球健康藥物研發中心近年來取得突破性成果。

殷勇表示，北京高度重視並將繼續大力支持研發中心建設，願與蓋茲基金會在科研平台建設與共享、人才培養等方面深化合作，推動研發中心取得更多創新成果並加快轉化應用，為增進人類健康福祉作出積極貢獻。

蓋茲14日抵達中國時，則在推特發文說，大陸在開發抗瘧疾藥物和適應氣候變化投資方面有很多經驗，需要讓世界各地更多人體驗到這種進步。