雲林縣議員李明哲（左）16日質詢農漁民棄守土地讓光電業者種電的趨勢，縣長張麗善呼籲中央檢討能源政策。（周麗蘭攝）

雲林縣內被畫為不利耕作區、低地力地區、漁電先行區等可種電範圍廣，近來許多農漁民逐漸棄守，縣議員呼籲縣府應盡力改善生產環境。雲林縣長張麗善表示，中央的作法讓地方政府也無法把關，呼籲中央重新考量能源政策，雲林縣也必須農工商並進，發揮土地價值是當務之急。

縣議員李明哲16日質詢，雲林縣許多田地被畫為不利耕作區，淪為種光電板的農地，扭曲制度，縣府是否只能配合？或積極把關為農、漁民找生機。

李明哲指出，中央想盡一切辦法找地、圈地給光電使用，地方政府隨政策走最容易，但雲林不能這樣做，雖無法讓光電業者不申請，但縣府可為農、漁民建構優良的生產環境，用小蝦米對抗大鯨魚的方式保護雲林的農業及養殖業生產基地，使農民維持本業，有利可圖。

縣長張麗善答覆，中央巧立名目種電，達到2025年再生能源20％目標，除畫不利耕作區、低地利地區、漁電先行區，現在又找台糖、國有財產署的低地力、不適合耕種區符合他們種電的需求，現在極端氣候衝擊下，農民收入不穩、缺工、物價指數波動，確實有吸引力。

張麗善表示，光電業者取得同意函，縣府也很難控制，中央政府只要支持，未來農地會一直種出光電板，據聞太陽能光電收購價從一度4元漲到9元，她認為未來電價一定要上漲，電壓也不穩，她建請中央重新考量能源政策。

張強調，任何政策最重要是民意支持，愈來愈多人反對到處種太陽能板，這畢竟是大家居住的環境，民間的聲音中央要聽得見；雲林也還有很多事要做，必須農工商並進，她不希望每年畢業6000個孩子都要外漂，發揮土地價值是當務之急。