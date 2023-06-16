新北幼兒園餵藥案持續延燒，新北市議員、賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍日前表示，有家長在4月27日帶孩子去驗尿，藥物濃度檢測結果達64，證明有被餵食巴比妥。對此，精神科醫師沈政男呼籲侯友宜競選辦公室發言人與她對賭尿液檢測是否會零檢出巴比妥，不然就退選。沈政男強調，事情很快就會明朗，到時候大家就會知道誰才是真正實事求是，不願為選舉讓台灣撕裂的人。

針對戴瑋姍指報告數值64就是有餵巴比妥一事，沈政男今(16)日發文建議侯友宜競選辦公室發言人跟她以自身的尿液檢驗對賭，若巴比妥不是零檢出，「你們就退選」。沈政男強調，(檢測值)200 ng/ml以下就是陰性，也就是偽陽性，「怎麼還在那邊胡亂引用什麼專家的話，在那邊製造大家的恐慌與猜疑？」

此外，針對有名幼童雖巴比妥陰性，卻檢出微量苯二氮平類（BZD），複驗仍檢出微量，沈政男認為，此事已要用更精密的質譜儀複驗，下周就會明朗，到時候事情就會更清楚，根本是檢驗誤差的問題。沈政男直言，檢驗極限如同人的視力，太微小的範圍就會看錯或難以分辨，不解為什麼到選舉就借題發揮？

對於柯文哲競選辦公室的人也引用某專家說法，稱64微克高於用藥濃度，以及柯文哲的沉默，沈政男說此舉可見柯文哲對於侯友宜被餵藥疑雲K到民調下降，也想漁翁得利。

沈政男重申，事情很快就會明朗，到時候大家就會知道誰才是真正實事求是，不願意為了選舉讓台灣撕裂，讓人民互相不信任的人。