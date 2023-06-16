高市議員李眉蓁16日赴議會總質詢，她提到，當今社會女性在職場工作的比率愈來愈高，但高雄男女薪資差距卻從2018年的7000元，擴大到2022年的9000元，她要求市府實現女性薪資正義，對此，高雄市長陳其邁回應，相關問題得從產業結構著手，並適時調整基本薪資跟時薪，來改善男女薪資差距。

李眉蓁質詢指出，高雄在2018年女性就業人數是60萬人，到2022年已經成長到61萬，但她發現高雄對女性的薪資似乎不夠友善，高雄女性在2018年的平均薪資約落在3萬元，到2022年女性平均薪資約3萬3000元左右，經過5年時間，卻只多了3000元，成長幅度不大，但同期男性平均薪資則是從3萬7000元漲至4萬2000元，這也讓男女薪資差距逐漸擴大。

陳其邁表示，近年來全球供應鏈重組，加上俄烏戰爭、疫情催化，台灣在製造業的出口訂單有大幅成長，所以製造業的薪資水準就跟服務業有比較明顯的差距，所以要改善男女薪資的差距，最重要還是得從產業結構著手。另外，基本薪資跟時薪也要隨著經濟發展、物價調整，才能讓民眾生活獲得保障，也縮小男女、各產業別的薪資差距。