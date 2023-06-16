台中市和平警分局15日在麗陽營區特戰訓練中心宣講，提升戰士防詐、反毒及交通安全觀念。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平警分局15日在麗陽營區特戰訓練中心宣講，提升戰士防詐、反毒及交通安全觀念。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

端午節連假將屆，台中市和平警分局15日在麗陽營區特戰訓練中心宣講，提升戰士防詐、反毒及交通安全觀念。提醒大家謹記「三不三要」原則，包括不聽信指示轉出現金、不在電話提供個人資訊、不要用對方提供資料查證；遇到可疑來電要冷靜、查證、報警，以免受騙荷包失血。

和平警分局員警向戰士進行宣導，勿因好奇食用來路不明咖啡包或糖果，以免誤觸毒品，另在常見詐騙型態中，以假投資損失為最。呼籲大家謹記「三不三要」原則，不聽信指示轉出現金、不在電話提供個人資訊、不要用對方提供資料查證；遇到可疑來電要冷靜、查證、報警，以避免荷包失血。

另以「車輛慢看停，行人優先行」為主題，佐以實際案例影像，介紹用路安全守則，逐一宣講車輛行經路口、行人穿越道應減速慢行，停讓行人，看到閃光紅燈、「停」標誌及標線，車輛應停車（輪須完全止狀態）確認無人車再通過。

此外，特別提醒行人過馬路也要「在安全地點停等」、「過馬路盯住左右來車、舉手示意凸顯自己再過馬路」、「注意車輛警示音、燈光」、駕車、騎車「勿酒後駕車」、「勿超速行駛」、「遵守交通法規」，用路勿當「低頭族」(滑手機)、注意大型車「視野死角」、「內輪差」、「勿併行騎乘」、「保持安全車距」等防禦駕駛觀念，從目視、耳聽的察覺，進一步認知並預測可能發生的意外，採取必要措施，以避免交通事故發生。

和平警分局也呼籲，勿非法改裝車輛，製造噪音，將持續規劃組合勤務執行「靜城專案」維護原鄉安寧，如發現噪音改裝車，亦可連結至監理站及環保局網站檢舉。另提醒，和平區幅員遼闊，山區道路蜿蜒，行車請減速慢行，行前加滿油、檢查車況再上路，雨季來臨，請注意天氣預報，小心路況，開啟大燈以確保安全，希望透過每次宣導機會，強化交通安全觀念，期許大家確實遵守交通安全規則，共同營造「人守法、路順暢、車安全」的交通環境。

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