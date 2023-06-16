頭份市衛生所帶領失智長輩共同採茶製茶銷茶，16日上午在頭份市農會銷售部開賣。（謝明俊攝）

頭份市衛生所帶領失智長輩共同採茶製茶銷茶，16日上午在頭份市農會銷售部開賣。（謝明俊攝）

頭份市衛生所帶領失智長輩共同採茶製茶銷茶，16日上午在頭份市農會銷售部開賣，苗栗縣副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠及市代會主席溫靜等試喝。（謝明俊攝）

頭份市衛生所帶領失智長輩共同採茶製茶銷茶，16日上午在頭份市農會銷售部開賣，苗栗縣副議長張淑芬與頭份市長羅雪珠助購茶葉。（謝明俊攝）

頭份市衛生所帶領失智長輩手作茶，16日上午在頭份市農會銷售部開賣。（謝明俊攝）

頭份市衛生所帶領失智長輩共同採茶製茶銷茶，16日上午在頭份市農會銷售部開賣，苗栗縣副議長張淑芬一舉購下大多數茶葉來共襄盛舉。（謝明俊攝）

頭份市衛生所帶領銀髮失智長輩製茶銷茶

苗栗縣已邁入高齡化社會，為了喚起大家注意長輩失智傾向，苗栗縣衛生局及頭份市衛生所特別規畫「陪失智、找茶趣、憶兒時」系列活動，透過安排長輩體驗早年採茶、製茶及售茶等三部曲活動，讓長輩們能夠找回自己生活重心，長輩自製完成150盒茶葉，16日在頭份市農會上架銷售，隨由苗栗縣議會副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠等搶購一空，大家共同為失智長輩盡一分心力。

頭份市衛生所主任徐春仕指出，高齡化社會來臨下，長者健康問題包括慢性病及代謝症候群等，比較為人所注意，但是卻忽略了失智問題，失智症與疾病有著很大的診斷差異性，失智問題也是緩漸進行，如果未特別注意，較難發現。因此，如果公衛系統能在失智初期就介入，較能減緩惡化，並由衛生所協助評估後，提供長者相關系列活動，來減緩失智情況。

為此，頭份市衛生所與苗栗縣衛生局規畫了「陪失智、找茶趣、憶兒時」系列活動，利用安排長者赴頭份市日新茶園親自採茶、製茶、售茶等三部曲活動，讓長輩透過趣味性的活動中讓長者能夠多動腦、起意、動手。

三部曲活動前2階段已先後完成，長輩們親自採摘茶葉，製茶後，製成150盒茶葉，包括了東方美人茶、綠茶及烏龍茶等3種，長輩們並親自手繪紙袋用來盛裝茶葉，16日上午在頭份市農會的全力支持下，在農會銷售部上架銷售。

包括苗栗縣副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠、頭份市代會主席溫宜靜、縣府秘書洪志彥以及多名市代表、里長等到場，150盒茶葉當場由張淑芬、羅雪珠等人搶購一空，期望能為長輩失智問題盡一分心力。