中央氣象局16日針對5縣市發布大雨特報，另針對新北市及台北市發布大雷雨即時訊息，台北市政府也在稍早表示，目前受對流雲系影響，北投、士林區及文山、南港區將有較大雨勢發生，時雨量可達30毫米以上，影響時間約1~2小時，請民眾多加注意。

台北市政府表示，受滯留鋒面北抬影響，預估台北市今日午後將有短延時強降雨發生的機會，水利處已於上午9時成立颱風暴雨動態監視小組監視水情，並於社子島及關渡地區預布大型抽水機，抽水站增加輪值人員。

另市府相關局處已全面檢視各項防救災設施，包括環保局加強低窪地區溝渠清疏；水利處針對抽水站試俥操作；大地處針對山區易坍方、落石地點及近期曾發生災害地點進行相關巡檢整備工作；民政局加強里鄰宣導等

請民眾外出時請記得攜帶雨具，並避免前往危險地區，隨時留意天候狀況，低窪地區民眾慎防積淹水。目前北市最大時雨量於萬華區雙園達17毫米。