民眾向台中市議員江和數陳情，有2隻2個月大的幼貓被抓去絕育，原地放置後虛弱染上貓瘟，送醫仍身亡。（台中市議員江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

台中市議員江和樹也發現，有民眾在太平區路邊發現絕育後不幸死亡的貓咪，16日要求市府明定幼貓絕育年齡與體重。（台中市議員江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

近日民眾發現幼貓遭絕育後原地放置，虛弱染上貓瘟送醫後不治，也有民眾發現絕育幼貓死在路邊，向台中市議員江和樹陳情。他16日指出，台中市幼貓絕育沒有明定年齡與體重，要求修改規定，台中市動保處表示，動保處將邀請專家學並參考其它縣市政府訂定幼貓絕育回置條件。

江和樹指出，日前接獲民眾陳情，民眾在北屯區的軍功路附近發現2隻才剛2個月大的幼貓被抓去絕育，但原地放置後身體都很虛弱且病懨懨，捕捉送醫後發現竟染上貓瘟，而2隻幼貓經搶救後都不幸死亡，也讓愛貓人士痛批「實在太殘忍」。另外，昨日也有民眾在太平區路邊發現絕育後不幸死亡的貓咪，引發民眾質疑。

江和樹表示，經了解，台中市並沒有明確規定幼貓絕育的年齡與體重，只要「經獸醫評估」就可進行結紮，反觀桃園市9日發布幼貓絕育標準，則定出「滿4個月大、體重達1500公克，回置天數公貓3天、母貓5天為基本原則」。

他說，幼貓絕育沒有明確規定，恐怕衍生許多爭議案件，甚至無法抵制無良動物醫院，要求台中市積極比照辦理，合理對待動物以符合動物福利。

台中市動物保護防疫處表示，經查此案是民眾誘捕野貓，經民眾同意後，將貓隻送至中途動物醫院，經獸醫師專業評估貓齡與健康狀況後才進行絕育手術並依規進行回置作業，對於貓隻不幸死亡將盡速釐清原因。

動保處強調，為減少貓隻發生術後回置風險，將邀請台中市獸醫師公會等專家學者開會，參考其它縣市政府訂定幼貓絕育回置條件，除以月齡及術前健康評估外，未來亦會將體重列為考量，維護幼貓健康安全。