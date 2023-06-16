民眾黨主席柯文哲一早到佑聖宮，醒獅團媽媽們熱情迎接。（王惠慧攝）

民眾黨主席柯文哲一早到佑聖宮參拜，立委吳欣盈、民眾黨籍議員也到場。（王惠慧攝）

民眾黨主席柯文哲16日中午拜會新竹市議長許修睿，針對此行目的，柯文哲說，竹市是故鄉且與許修睿早就認識，他本來就是全台灣在走，自己的家鄉就應該先來，對於外界解讀「藍白合」，許修睿則說，大部分非綠選民都很憂慮，盼整合才能政黨輪替，至於如何整合則留給黨中央解釋。

民眾黨主席柯文哲16日到新竹跑行程，一早現身新竹地檢當證人，接著又到佑聖宮、東寧宮參拜，中午到新竹市議會拜會議長許修睿，接受媒體訪問後，柯文哲與社團企業共同用餐，柯爸、柯媽也出席午餐會。

針對藍營內部有人認為，侯不再是藍營唯一母雞，甚至提到區域立委要「藍白合」等，柯文哲說，每個人都在尋求政治理念相近的，也在為自己選情努力，距選舉還有7個月，選情變化很快，只要持平常心努力認真就好。至於是否有藍營的候選人來拜會，希望民眾黨不要提名等，柯文哲則回答，「就算有也不會告訴你」。

議長許修睿今也熱情接待柯文哲，許也贈送石榴杯給柯文哲，表達歡迎之意，柯也回贈到金門買的貢糖，希望給議長當零食。被問到柯來是否會有壓力，許修睿則說「不會」，因為柯文哲本來就是新竹之光，他能夠來新竹市議會來參訪，非常榮幸也歡迎。

而有關藍白合的議題，許修睿則說，其實大部分非綠選民都很憂慮，都希望大家整合在一起，才有機會能夠政黨輪替，至於如何整合則留給中央解釋，自己不方便說。有關侯的民調偏低，許也說，民調就跟主席講得一樣，有高有低，選舉那天高才是高。

立委吳欣盈今也跟著柯文哲跑新竹縣市行程，被問到吳欣盈是否會投入新竹選戰？柯文哲說，民眾黨沒有區域立委，都是不分區，每位不分區立委都有負責區域，桃竹苗是吳欣盈負責的區域，至於戰台中或新竹何時底定？柯文哲則說，內部已有討論，反正照流程走。