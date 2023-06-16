權值股今無力撐盤，成為壓抑加權指數的主因，台積電(2330)開低震盪，啟動5日線攻防，股價最低觸584元，惟最後一筆大單敲進近2萬張，拉抬股價3元，終場收在589元、跌幅0.34%；聯電(2303)開低走低，跌幅一度逾1.5%，股價最低達53.5元，最終也在買單敲進下，收在平盤位置；聯發科(2454)開低走低，收跌1.98%，目前股價位居5日線之下、力守月線位置；鴻海(2317)整場多在平盤附近震盪，終場收跌0.45%、報在111元。

盤面持續呈現輪動，航運股今早攻勢不差，呈現衝高拉回，航空股今早盤有華航(2610)的強勢喊漲，漲幅逾3%，惟其後逢壓，漲幅一度收斂到平盤附近，終場收漲1.28%，長榮航(2618)跌幅逾2.5%。貨櫃三雄長榮大漲2.5%，萬海(2615)漲幅逾1.5%，陽明(2609)也上漲1%。

AI題材熱度不減，技嘉(2376)早盤後急拉走揚，股價最高達261.5元，再創新高，終場收在254.5元；廣達(2382)午盤後轉強，上漲1.36%；台達電(2308)也上漲0.41%。另外，晶片設計的世芯-KY(3661)大漲3%。

今日盤面除權息個股表現分歧，開盤即填權息的有合一(4743)、中天(4128)、廣豐(1416)、威盛(2388)；堅持邁向填息路的有新至陞(3679)、家登(3680)、傳奇(4994)；而走向貼息的則有美食-KY(2723)、群光(2385)、汎德永業(2247)。

分析師表示，聯準會6月維持利率在5%~5.25%，但點陣圖顯示今年利率至少會上升至5.5%～5.75%，留意對資金動能的影響。美國國務卿布林肯敲定6/18前往中國進行會談，市場期待美中關係改善。台股經過連日大漲今日陷入整理，但在5日線不跌破之下，仍將維持偏多格局，但目前加權指數短線上檔無壓，回檔若不破萬七，多頭趨勢不變。看好產業則維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念(散熱、PCB及SPS)、電子下游組裝、記憶體、汽車零組件及電動車相關，暑假商機的觀光旅遊、航空及娛樂。

下周台指期6月結算，經濟數據部分，將公佈台灣外銷接單，預期全球央行激進升息抑制經濟，客戶庫存調整，對於景氣仍有所壓抑。