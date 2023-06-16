IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯(Annabelle Hsu)表示：「2023年是筆記型電腦出貨量最具挑戰的一年，由於全球經濟條件較為嚴峻、品牌廠商調整庫存，再加上新興顯示技術包括OLED、MiniLED背光、裸視3D等產品價格仍高，市場需求驅動力道明顯不足，導致第一季筆記型電腦代工產業較去年同期大幅下滑。」

在生產地點方面，第一季出貨仍以中國為主要生產據點，但從2022年開始筆電代工廠商因受中國的清零政策、限電措施影響衝擊出貨，加上2023年中美關係仍持續緊張且中國工資亦較其他東南亞國家高等因素影響，使得品牌廠商與代工廠商紛紛尋求新的代工地點，IDC預期在主要品牌廠商的主導下，越南將可望形成一個完整的筆電產業聚落(industry cluster)。

在出貨表現上，廣達持續領先競爭者，出貨量占全球筆記型電腦代工產業的29.3%；仁寶出貨量排名全球第二，市佔率20.8%；聯寶居第三位，緯創與英業達緊追在後。

展望未來，IDC預期儘管經濟局勢仍然嚴峻，2023年第二季開始全球筆記型電腦代工產業出貨量將因品牌廠商的庫存水位降低，而從第一季的谷底逐步提升。展望2024年，疫情期間銷量大增的筆電換機潮預期將從2024年第二季後展開，再加上AI筆電的熱潮帶動下，IDC預期全球筆記型電腦代工產業出貨量將可望再次呈現雙位數的年成長率。