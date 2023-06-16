新北幼兒園日前爆發疑似餵藥案，引發家長恐慌。兒童權益促進協會創會理事長王薇君昨與立委王婉諭、11名家長一同向衛福部陳情。行政院發言人林子倫16日表示，現已責成政委林萬億邀集衛福部、教育部及法務部組成跨部會小組，就釐清相關檢驗標準、協助孩童安置及盤整各地方政府轄下幼兒園狀況進行協處。

幼童餵藥案截至昨日已有29人就醫，其中28人陰性、1人檢驗中。1名巴比妥檢測正常的幼童，苯二氮平類（BZD）檢驗數值達29ng，衛福部昨決定委外進行質譜分析確認，所有檢驗費用都由衛福部支應，結果最快一周後出爐。

針對近期社會關注幼童安全議題，行政院長陳建仁於上午晨會時指示林萬億組成跨部會小組，結合衛福部、教育部及法務部，協助家長處理轉學、法律等問題，衛福部也將召集專家討論數值的判定。

林子倫表示，此次中央政府主動啟動應變機制，當務之急為確保孩童健康安全、提供家長明確資訊，並維繫幼保人員與家長間的信任關係，期盼透過中央政府的協助與地方政府的努力，加強對每個孩子的照顧，也穩定全國的幼托體系。