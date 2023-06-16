旅客無論參加國旅或出國的旅遊團，旅行社都會代為投保最低200萬元的契約責任險，最高可投保至500萬元，旅客遇到天災或意外，就算旅行社無過失都可以理賠。但旅行業指控，該條文日前被保險公司片面修改，甚至得到金管會撐腰，把理賠改為旅行社有過失才能賠滿500萬元，制度大走回頭路，更損害每年3、4000萬人次旅客的權益。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，去年歷經防疫險之亂後，保險業賠到怕了，有人甚至要賣大樓求生，因此現在開始在一些保障權益上動手腳，最近的例子是契約責任險。

按照法規，旅客參加國內外的旅行團，旅行社都要代保至少200萬元的契約責任險，主要精神是預防旅客遇到意外時，中小型業者賠不出錢，損害旅客權益。旅行社若要加保到300萬元、甚至500萬元，每個級距的差額不大，旅行社一般都會多保，給足消費者保障。

李奇嶽說，目前的規定是無論投保多少，旅行社無過失皆可理賠，旅客摔下樓梯、在浴室滑倒受傷，這些明顯不是旅行社的問題，保險都會賠。未來條文改變，投保從至少200萬元提高為250萬元，且維持無過失可理賠，對此旅行社樂觀其成，但另外的250萬元變成「旅行社顯有過失」才能理賠，讓旅行業炸了鍋。

李奇嶽指出，要旅行業「顯有過失」，比遇到天災的機率還要低，例如有人敢去租沒有營業執照的車子嗎？有導遊敢跟旅客起衝突把人打到受傷嗎？這機率太低了，且等於是要旅客去跟旅行社打官司，上法院認證，但業者哪會願意去被貼上標籤？可預見的是，未來旅行社只會幫旅客投保最低的250萬元保險，不再多保。

李奇嶽批評，這套制度是1995年設立的，目的是保障消費者及中小型旅行社，不料現在卻走回頭路，保險公司片面更改文字且得到金管會背書。2019年台灣人出國1700萬人次、國旅團也約1700萬人次，每年攸關3000多萬消費者的權益，就這樣被「喬」掉了，盼政府刀下留人，在新規定宣布前收手。

旅行社總會國旅召集人林義順、國民旅遊發展協會創會理事長朱永達也表示，保險是社會責任，重要的並非其創造的整體營收，而是在於承擔社會個人、團體風險的力量，產險公司30年前已建立良好的制度，卻因防疫險的前車之鑑，恐日後面臨鉅額理賠，以致利用法規漏洞及欠周延的法條，限縮保障範圍，而金管會竟也配合演出荒唐鬧劇，懇請主管機關再審慎考量其中差異。