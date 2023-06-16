交通部今（16）日預告修正「道路交通安全講習辦法」草案，未來公路主管機關辦理道路交通安全講習，得向接受講習者收取費用。至於要收多少？目前公路總局正在研訂費用收取標準，依每小時計費。

根據公路總局統計，目前每年參加道安講習約14萬至15萬人。此前由於酒駕肇事傷亡嚴重，行政院會去年2月通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案時便表示，鑑於近期接連發生酒駕肇事致人死傷的嚴重事故，鑒於各界對於檢討酒駕的高度期盼，道路交通安全講習時數相關費用宜由參加者自行負擔。

根據交通部預告修正草案，除了未來接受道路交通安全講習必須收費，同時新增須參加道安講習的對象，包括：車輛駕駛人在行人穿越道或交岔路口不停讓行人、不聽交通警察制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者；此外汽車駕駛人於1年內違規記點達6點者，得申請自費講習扣抵違規點數2點，其抵扣，自記違規點數達6點之日起算，1年內以1次為限。

草案中並指出，講習時每次以不超過2天為原則，得採集體方式或個別方式講習。汽車駕駛人、汽車所有人或其他相關之人接受第5條規定道路交通安全講習後1年內，再次違反本條例規定，須接受道路交通安全講習者，應依公路主管機關通知再增加講習時數。