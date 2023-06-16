大千醫院醫師袁國慶表示，腎衰竭是重症病人常見的併發症，要特別留意。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大千醫院加護病房主任鄭恩宗表示，加護病房面對需要洗腎的重症病人，會依病人狀況不同，提供適合的洗腎設備。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

80歲的涂奶奶有高血壓病史，日前因身體不適送醫急診，在檢查過程中突然失去意識，急診醫師馬上施予心臟電擊及插管急救，並安排心導管治療，術後進入加護病房照護，因處於嚴重心因性休克併發急性腎衰竭，醫師安排連續性血液透析治療，讓她的情況逐漸穩定，在住院22天後順利出院，且腎功能也完全恢復。

大千醫院加護病房醫師袁國慶表示，腎衰竭是重症病人常見的併發症，同時也會加重死亡率，而連續性血液透析治療是以24小時持續低血液流速進行，可維持病人血壓穩定，同時不會導致病人體內滲透壓和電解質快速變動，適用於急性腎衰竭合併多重器官衰竭、嚴重酸中毒、敗血性休克、血壓不穩、嚴重心臟衰竭、嚴重水腫、急性腎衰竭併發大腦水腫的病人。

加護病房主任鄭恩宗說明，當遇到需要洗腎的重症病人，加護病房內皆備有腹膜透析、血液透析或是緩慢型低速透析設備，依據病人的狀況，如血壓、心跳、飲食及輸注點滴等進行合適的洗腎治療。而當遇到病人有嚴重的低血壓，且使用高劑量的血管升壓劑，又必須要執行洗腎時，連續性血液透析治療就能提供良好的洗腎方式。

而重症病人合併腎衰竭時，通常會有多器官衰竭、血壓不穩定、休克等狀況，增加臨床治療的複雜度。因此，若能依照病人的狀況，選擇適當的洗腎方式和設備，就能確實安全的照護好重病腎衰竭的病人。