台中一名人夫阿強（化名）去年9月返家時，在妻子營業用的美容床上發現1個已拆封的杜雷斯保險套包裝，但和他平常使用的品牌不同，當下立刻質問妻子，而妻子也坦承婚內出軌，有在交友軟體上約砲過2次，阿強氣炸怒提離婚，並向妻子和小王求償百萬，法官判2人應連帶賠償阿強10萬元。

據判決書指出，阿強（化名）主張與妻子結婚4年多，育有1名未成年子女，一家三口共同居住在租屋處，而妻子在家中有放置美容床經營美容事業。去年9月28日他返家時，赫然發現美容床上放著1個已拆封之杜雷斯保險套包裝，與他和妻子平常所使用之品牌不同，他當場質問妻子，而妻子也親口坦承於「全民party」交友軟體上約砲，並與小王至少已發生2次性行為。

阿強控訴，家中擺有他和妻子的結婚照片及家庭照片，妻子竟將外遇對象帶回家發生性行為，妻子行為導致2人感情破裂、無法修復，2人最終離婚，而他離婚後身心煎熬並未減輕，仍處於遭背叛的心理狀態中，未來更需獨自扶養女兒，面對此不堪事實，至今仍相當痛心，甚連帶影響工作，精神上所受的打擊可謂重大，因此怒向2人行為提告侵害配偶權，求償100萬元。

法庭審理時，人妻承認曾與小王發生2次性行為，並於事發當時向丈夫坦承不諱，誠心道歉，離婚時也接受丈夫所提所有條件，亦選擇不爭取子女之監護權，以換取丈夫原諒後離開，企盼丈夫能儘早放下並弭平傷痛；而小王也不爭執，但認為阿強請求金額過高。

法官審酌2人婚外情，使阿強精神上受有痛苦，斟酌雙方身分資力與加害程度，判2人應連帶賠償10萬元為適當。