新竹市警方14日下午接獲民眾報案，新竹漁港海岸邊有1位女子手上拿藥坐在該處疑似要輕生，警方到場後發現女子已跳進海裡，情急之下南寮所長江博凱直接跳進海裡將女子救上岸，並將女子送醫，家屬對於警方阻止憾事發生，表達無比感激。

6月14日下午有民眾報案，有女子在新竹漁港岸邊疑似要輕生，南寮所長江博凱、警員許淨雯、陳宗毅接獲報後立即趕赴現場，抵達漁港後發現輕生女子已跳進海裡，身體半身已泡在海面上。

情況危急下，江博凱為搶救民眾生命，不畏海浪洶湧，風勢強大，直接跳進海裡將女子搶救上岸，江等2人衣服均已濕透，岸邊許、陳2員迅速提供保暖衣物及安撫女子。

經警方詢問，該女子表示因罹患多種疾病，才會吞多種藥物及喝肥皂水後想跳海結束生命，警方也立即通知消防隊到場將女子送往醫院救治，經確認該女子身分後，立即通知家屬到院照護該女子，家屬對所長不顧自身安危英勇跳海搶救家人，阻止憾事發生，表達無比感激。

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