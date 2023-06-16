高雄市2名某科大女學生昨日上午在校園內墜樓身亡，警方初步排除外力介入。今日檢察官分別前往仁武區高市第二殯儀館、九龍禮儀館進行相驗釐清死因。記者實際到九龍禮儀館，女大生家屬、檢察官均低調不願受訪，後續死因待檢方說明。

昨日上午11時許，18歲許姓、19歲陳姓女大生在校園墜樓，警方獲報到場，立即將許、陳分別送往小港、瑞生醫院急救，但2女仍傷重雙雙不治。警方在案發現場旁教學大樓9樓發現2女遺留拖鞋，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入；後續其中1女家中有留下遺書，詳細墜樓原因仍待釐清。

後續許、陳遺體各自送往第二殯儀館、九龍禮儀館，今日進行遺體相驗釐清死因，檢察官上午在第二殯儀館相驗後，立即趕到九龍禮儀館。記者實際來到現場，陳女家屬神情哀戚，檢察官、家屬均低調不願受訪，後續詳細死因仍待檢方說明。

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