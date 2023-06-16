輝達執行長黃仁勳6月初離台時，並未前往中國大陸訪問，不過下周大陸將迎來另一位重量級科技大咖—台積電總裁魏哲家。陸媒報導，台積電三巨頭將在下周將前往上海，出席台積電技術論壇，並與多家重要客戶會面，親自解說未來技術發展走勢和產能規畫，包括2奈米技術進展及業界領先的3奈米技術家族新成員。

台積電技術論壇每年由北美場打頭陣，今年是在4月底的加州聖塔克拉拉市舉辦，過去幾年台積電技術論壇大陸場都是採用線上方式舉行，隨著疫情結束，今年大陸場首度恢復實體舉辦。

問芯Voice報導， 時隔三年，台積電總裁魏哲家率隊，台積電業務開發暨海外營運辦公室資深副總張曉強、台積電歐亞業務及技術研究資深副總經理侯永清等三巨頭，將在下周前往上海，出席技術論壇並拜訪多家大陸重要客戶。

報導指出，據台積電最新財報，大陸業務占台積電整體營收比重一直維持10％～15%，是僅次於北美的第二大業務區域。近年來，美國實施出口管制措施，阻止大陸半導體技術前進，但台積電大陸業務營收占比變化不大，最高時期在2019～2020年華為海思在禁令生效前的大拉貨，占比一度攀升至超過20%，之後都回到10%~15%左右。

今年技術論壇會中，台積電揭示最新的技術發展，包括2奈米技術進展及業界領先的3奈米技術家族新成員，包括支援功耗、性能、密度更優化的強化版N3P製程，以及針對高效能運算（HPC）應用量身打造的N3X製程，還有支援車用客戶的N3AE解決方案。

隨著AI、5G和其他先進製程技術的發展，全世界都通過智慧邊緣網絡產生大量的運算工作負載，需要更快且更節能的晶片來滿足此需求。

預計到2030年，全球半導體市場將挑戰1兆美元，其中高效能運算相關應用占40%、智慧手機占30%、汽車占15%、物聯網占10%。

2019年～2023年，台積電先進製程技術的產能年復合成長率將超過40%，其5奈米製程在2020年全球首家量產後，將持續通過推出N4、N4P、N4X和N5A等技術，持續強化其5奈米家族優勢。